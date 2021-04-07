В Україні зафіксували рекорд госпіталізацій через COVID-19: у яких регіонах місць найменше

За минулу добу ще 5587 українців потрапили до лікарень із COVID-19 чи підозрою на нього, що стало новою рекордною кількістю. Водночас 6030 пацієнтів (+336 за добу) було виписано.

Станом на 7 квітня у медустановах України зайнято 48 731 ліжко-місце з 78 166, що становить 62,3%. Оновлені дані містяться на порталі СОТА від Апарату РНБО.

У більшості "червоних" і "помаранчевих" регіонів зафіксовано високий рівень завантаженості ліжок із підведеним киснем – середній показник 56,9%, 1470 (+32 за добу) пацієнтів під'єднані до апаратів ШВЛ.

Відсоток зайнятих ліжок у лікарнях health-security.rnbo.gov.ua

У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем зайняті так:

м. Київ – 81%;

Київська область – 79,5%;

Львівська область – 73,8%;

Миколаївська область – 73,7%;

Житомирська область – 71,8%;

Одеська область – 70,2%;

Хмельницька область – 69%;

Сумська область – 67,5%.

Відсоток зайнятих ліжок із підведеним киснем health-security.rnbo.gov.ua

Регіони-лідери щодо заповненості ліжок в інтенсивній терапії:

Харківська область – 83,7%;

м. Київ – 83,5 %;

Львівська область – 81%;

Дніпропетровська область – 77,8%;

Миколаївська область – 74,8%;

Сумська область – 73,9%.

Відсоток зайнятих ліжок в інтенсивній терапії health-security.rnbo.gov.ua

Найбільше госпіталізацій пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), зафіксовано в Києві – 230 (+3), на Харківщині – 146 (-1), Івано-Франківщині – 88 (+5), Вінниччині – 86 (+1), Львівщині – 85 (+2).

Кількість пацієнтів, яким знадобилося під’єднання до апаратів ШВЛ health-security.rnbo.gov.ua

Статистика за регіонами:

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL: