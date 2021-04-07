В Україні зафіксували рекорд госпіталізацій через COVID-19: у яких регіонах місць найменше
За минулу добу ще 5587 українців потрапили до лікарень із COVID-19 чи підозрою на нього, що стало новою рекордною кількістю. Водночас 6030 пацієнтів (+336 за добу) було виписано.
Станом на 7 квітня у медустановах України зайнято 48 731 ліжко-місце з 78 166, що становить 62,3%. Оновлені дані містяться на порталі СОТА від Апарату РНБО.
У більшості "червоних" і "помаранчевих" регіонів зафіксовано високий рівень завантаженості ліжок із підведеним киснем – середній показник 56,9%, 1470 (+32 за добу) пацієнтів під'єднані до апаратів ШВЛ.
У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем зайняті так:
м. Київ – 81%;
Київська область – 79,5%;
Львівська область – 73,8%;
Миколаївська область – 73,7%;
Житомирська область – 71,8%;
Одеська область – 70,2%;
Хмельницька область – 69%;
Сумська область – 67,5%.
Регіони-лідери щодо заповненості ліжок в інтенсивній терапії:
Харківська область – 83,7%;
м. Київ – 83,5 %;
Львівська область – 81%;
Дніпропетровська область – 77,8%;
Миколаївська область – 74,8%;
Сумська область – 73,9%.
Найбільше госпіталізацій пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), зафіксовано в Києві – 230 (+3), на Харківщині – 146 (-1), Івано-Франківщині – 88 (+5), Вінниччині – 86 (+1), Львівщині – 85 (+2).
Статистика за регіонами:
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