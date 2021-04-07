В Украине зафиксировали рекорд госпитализаций из-за COVID-19: в каких регионах мест меньше всего
За минувшие сутки еще 5587 украинцев попали в больницы с COVID-19 или подозрением на него, что стало новым рекордным количеством. В то же время 6030 пациентов (+336 сутки) были выписаны.
По состоянию на 7 апреля в медучреждениях Украины занято 48 731 койко-место с 78 166, что составляет 62,3%. Обновленные данные содержатся на портале СОТА от Аппарата СНБО.
В большинстве "красных" и "оранжевых" регионов зафиксирован высокий уровень загруженности коек с подведенным кислородом – средний показатель 56,9%, 1470 (+32 за сутки) пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом заняты так:
г. Киев – 81%;
Киевская область – 79,5%;
Львовская область – 73,8%;
Николаевская область – 73,7%;
Житомирская область – 71,8%;
Одесская область – 70,2%;
Хмельницкая область – 69%;
Сумская область – 67,5%.
Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии:
Харьковская область – 83,7%;
г. Киев – 83,5%;
Львовская область – 81%;
Днепропетровская область – 77,8%;
Николаевская область – 74,8%;
Сумская область – 73,9%.
Больше всего госпитализаций пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), зафиксировано в Киеве – 230 (+3), на Харьковщине – 146 (-1), Ивано-Франковщине – 88 (+5), Винниччине – 86 (+1), Львовщине – 85 (+2).
Статистика по регионам:
Как сообщал OBOZREVATEL:
за сутки 6 апреля в Украине зафиксировали рекорд не только госпитализаций пациентов с коронавирусом, но и смертей от него.
В Днепре 50-летняя женщина попала в COVID-реанимацию сразу с приемного отделения. От легких пациентки остались маленькие живые участки.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице из-за коронавируса переполнены медучреждения, а врачи работают под силу.