В Україні зафіксували понад 800 побічних ефектів від вакцинації проти COVID-19

В Україні з початку вакцинації населення 24 лютого і до 4 квітня зафіксували 816 побічних ефектів від щеплення проти коронавірусу. За цей час було зроблено понад 290 тисяч щеплень.

При цьому 99,1% з них були несерйозними, а 94,73% – передбачувані. Про це йдеться в звіті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України.

В цілому побічні реакції з'явилися у 0,28% всіх щеплених першою дозою вакцини.

Підвищення температури, стомлюваність, загальна слабкість, почервоніння, біль і набряк – у 66,83% випадків.

В опорно-руховому апараті – біль у м'язах та суглобах (біль у м'язах і кістках) – 11,8%.

Головний біль і безсоння – 11,7%.

Нудота, діарея, біль в животі, металевий присмак у роті – 3,21%.

Набряк гортані, нежить, біль у горлі, кропив'янка – 1,63%.

Пітливість та інші розлади – 1,23%.

Зміна показників тиску – 1,14%.

Відчуття тяжкості і тиску за грудною кліткою, тахіаритмія – 0,89%.

Задишка, сухий кашель, біль у горлі, ускладнене дихання – 0,59%.

Зниження і відсутність апетиту – 0,35%.

Дезорієнтація, відсутність сну, почуття тривоги, панічна атака – 0,25%.

У крові і лімфі – лімфаденатопія, флебіт, збільшений час згортання – 0,15%.

Розлади слуху (закладеність вух) – 0,10%.

Розлади сечовидільної системи – 0,05%.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов Степанов уточнив, які вакцини від COVID-19 отримає Україна, а також назвав графік поставок.