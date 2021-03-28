В Україні за добу госпіталізували понад 5000 хворих на COVID-19

Марина Ліснічук Суспільство 12:17, 28.03.2021 Оновлено: 12:42, 28.03.2021

В Україні минулої доби госпіталізували 5052 особи із діагнозом коронавірус чи підозрою на інфікування ним – найбільше з початку цього року. Найгірша ситуація із заповненістю лікарень нині спостерігається на Київщині, Житомирщині, Миколаївщині та Львівщині.

Водночас середній відсоток зайнятих ліжок із підведеною киснем на 28 березня становить 51,6%. Такі дані містяться на порталі СОТА від Апарату РНБО України.

У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем зайняті так:

  • Київ – 82,83%;

  • Київська область – 75,37%;

  • Житомирська область – 73,12%;

  • Миколаївська область – 67,91%;

  • Львівська область – 67,23%.

Кількість та відсоток зайнятих ліжок із киснем
health-security.rnbo.gov.ua

У Чернігівській, Сумській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській областях цей показник становить 52-64%. В 11 регіонах він не перевищує 45%, і тільки на Луганщині та Херсонщині заповненість ліжок із киснем менше 30% (24,3% та 14,9% відповідно).

Відсоток зайнятих ліжок хворими із підтвердженим COVID-19
health-security.rnbo.gov.ua

Області-лідери за показником зайнятості ліжок в інтенсивній терапії:

  • Закарпатська – 85,35%;

  • Дніпропетровська – 77,2%;

  • Львівська – 75,42%;

  • Сумська – 75,86%

  • Харківська – 75,2%;

  • Київ – 73,32%.

Відсоток зайнятих ліжок інтенсивної терапії
health-security.rnbo.gov.ua

Варто зауважити, що найбільше госпіталізованих пацієнтів, яким через хворобу знадобилося підключення до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ),зафіксовано у Києві – 216, на Харківщині – 147, Вінниччині – 92, Івано-Франківщині – 86, Львівщині – 75 і Житомирщині – 71.

Відсоток зайнятих ліжок з пацієнтами, підключеними до апаратів ШВЛ
health-security.rnbo.gov.ua

Статистика за регіонами:

health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Україні 27 березня оновили список населених пунктів за рівнями епідемічної небезпеки. Так, у "червону" зону потрапила ще одна область – Чернігівська.

  • Київські лікарні забиті важкими пацієнтами з коронавірусом, місць практично не залишилося. Карети швидкої допомоги змушені годинами чекати, щоб госпіталізувати інфікованих. Що відбувається в столиці, де, як і загалом в Україні, смертність вийшла на рекордні показники з початку пандемії, читайте в матеріалі.

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