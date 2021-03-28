В Украине за сутки госпитализировали более 5000 больных COVID-19

Марина Лисничук Общество 12:17, 28.03.2021 Обновлено: 13:21, 28.03.2021

В Украине за минувшие сутки госпитализировали 5052 человека с диагнозом коронавирус или подозрением на инфицирование им – наибольше с начала этого года. Наихудшая ситуация с заполненностью больниц сейчас наблюдается на Киевщине, Житомирщине, Николаевщине и Львовщине.

В то же время средний процент занятых коек с подведенным кислородом на 28 марта составляет 51,6%. Такие данные содержатся на портале СОТА от аппарата СНБО Украины.

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, кровати с кислородом заняты так:

  • Киев – 82,83%;

  • Киевская область – 75,37%;

  • Житомирская область – 73,12%;

  • Николаевская область – 67,91%;

  • Львовская область – 67,23%.

Процент занятых коек с кислородом
health-security.rnbo.gov.ua

В Черниговской, Сумской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской областях этот показатель составляет 52-64%. В 11 регионах он не превышает 45%, и только на Луганщине и Херсонщине заполненность коек с кислородом менее 30% (24,3% и 14,9% соответственно).

Процент занятых коек больными с подтвержденным COVID-19
health-security.rnbo.gov.ua

Области-лидеры по показателю занятости коек в интенсивной терапии:

  • Закарпатская – 85,35%;

  • Днепропетровская – 77,2%;

  • Львовская – 75,42%;

  • Сумская – 75,86%

  • Харьковская – 75,2%;

  • Киев – 73,32%.

Процент занятых коек интенсивной терапии
health-security.rnbo.gov.ua

Стоит отметить, что больше всего госпитализированных пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), зафиксировано в Киеве – 216, на Харьковщине – 147, Винниччине – 92, Ивано-Франковщине – 86, Львовщине – 75 и Житомирщине – 71.

Процент занятых коек с пациентами, подключенными к аппаратам ИВЛ
health-security.rnbo.gov.ua

Статистика по регионам:

health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине 27 марта обновили список населенных пунктов по уровням эпидемической опасности. Так, в "красную" зону попала еще одна область – Черниговская.

  • Киевские больницы забиты тяжелыми пациентами с коронавирусом, мест практически не осталось. Кареты скорой помощи вынуждены часами ждать, чтобы госпитализировать инфицированных. Что происходит в столице, где, как и в целом в Украине, смертность вышла на рекордные показатели с начала пандемии, читайте в материале.

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