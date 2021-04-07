В Україні встановлено рекорди смертей та госпіталізацій від COVID-19

За минулу добу, 6 квітня, в Україні зафіксували рекорд летальних випадків від COVID-19 і рекорд госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом.

Як повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, від коронавірусної хвороби померла 481 особа. У лікарні було доправлено 5587 громадян.

Нагадаємо, що днем раніше в Києві було зайнято 82,5% ліжок для хворих на коронавірус – це найвищий показник в Україні. Напружена ситуація також спостерігалася в Хмельницькій – 82,4%, Миколаївській – 78,6 %% і Київській – 77,5% областях.

Показник госпіталізацій РНБО

Статистика щодо зростання кількості хворих РНБО

Відзначимо, що станом на ранок середи, 7 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 784 579 випадків коронавірусної інфекції. З них 15 415 – виявлено за минулу добу, 636 – діти.

Усього в світі заразилися понад 133 млн осіб. За минулий день виявили 575 110 нових інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про зростання кількості смертей від COVID-19 у світі.