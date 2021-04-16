В Украине еще 4,3 тыс. человек госпитализировали из-за COVID-19: что с койко-местами в регионах

За минувшие сутки в медучреждения Украины госпитализировали еще 4372 больных COVID-19 или пациентов с подозрением на это заболевание: больше всего на Днепропетровщине – 401 и в Киеве – 394. Однако 4798 человек выписали.

На утро 16 апреля в больницах регионов заняты 46 239 койко-мест с 79 584, что составляет 58,1%. Данные по койкофонду обновил портал СОТА от аппарата СНБО.

В областях зафиксирован высокий уровень загруженности коек с подведенным кислородом – в среднем показатель составляет 58,7% (40 171 место из всех 66,4 тыс.).

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом (по направлению, общий койкофонд) заняты так:

Черкасская область – 97,3%;

Закарпатская область – 97,1%;

Черниговская область – 96,1%;

Ровенская область – 94,9%;

Тернопольская область – 94%;

Николаевская область – 93,8%;

Киевская область – 93,1%;

Днепропетровская область – 92,5%;

Черновицкая область – 92,5%;

Запорожская область – 92,1%.

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии (по направлению, общий койкофонд):

Киевская область – 96,6%;

Николаевская область – 92,7%;

Винницкая область – 89,7%;

Черниговская область – 88,4%;

Полтавская область – 87%;

Черкасская область – 85,9%;

Хмельницкая область – 84,8%;

Тернопольская область – 84,5%.

Ивано-Франковская область – 84,4%;

Донецкая область – 84,2%.

К тому же в больницах 1515 пациентов (-19 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких в Киеве – 316 (-4), на Харьковщине – 149 (+2), Львовщине – 78 (+4), Ивано-Франковщине – 73 (-8), Житомирщине – 72 (+1), Винниччине – 71 (-2).

Статистика по регионам:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в течение суток 15 апреля зарегистрировали 1609 случаев коронавируса. Однако столица возглавила список регионов не только по заболеваемости, но и вакцинации против COVID-19 – было сделано 1770 прививок.