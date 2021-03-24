В Україні погіршиться погода: де чекати на сніг із дощем у четвер. Карта

Погода в Україні у четвер, 25 березня, буде сніжною і дощовою в половині областей, на решті території – ясно.

За даними на сайті Українського гідрометцентру, вночі морози також поки не відступлять (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Так, опади у вигляді мокрого снігу з дощем підуть у центральних, південних і східних областях.

Уночі загалом по країні очікується від 0 до 3 морозу, на заході та півночі -3...-6.

Удень у західних та північних областях від 6 до 8 тепла, на решті території +2... +5.

У Києві в четвер мокрий сніг, уночі -1... -3, вдень до +5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували в столиці України з 26 березня прихід справжньої весни.