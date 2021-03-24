В Украине ухудшится погода: где ждать снег с дождем в четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 25 марта, будет снежной и дождливой в половине областей, на остальной территории – ясно.

Согласно данным на сайте Украинского гидрометцентра, ночью морозы также пока не отступят (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, осадки в виде мокрого снега с дождем пойдут в центральных, южных и восточных областях.

Ночью в целом по стране ожидается от 0 до 3 мороза, на западе и севере -3… -6.

Днем в западных и северных областях от 6 до 8 тепла, на остальной территории +2… +5.

В Киеве в четверг мокрый снег, ночью -1… -3, днем до +5.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали в столице Украины с 26 марта приход настоящей весны.