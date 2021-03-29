У "червоній" Чернігівській та ще трьох областях не зробили жодного щеплення від COVID-19 за добу

У "червоній" Чернігівській, Рівненській, Донецькій та Луганській областях України 28 березня не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

По всій країні прищепили тільки 1585 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у себе в Facebook.

Менш ніж 50 щеплень зробили в місті Київ, Волинській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській та Черкаській областях.

Найбільше осіб вакцинували в Харківській – 230, Полтавській – 190 та Івано-Франківській областях – 175.

Нагадаємо, що 29 березня, згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС, Чернігівська область увійшла в "червону" зону епідемічної небезпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні почали карати тих, хто поширює через соцмережі фейки про пандемію коронавірусу і вакцини. Правда, штраф за таке правопорушення мізерний.