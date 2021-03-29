На коронавірус в Україні захворіли понад 8 тисяч за добу, померли менше 200

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 29 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 652 409 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 346 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 32 132 особи (+178 за добу), а 1 303 500 пацієнтів (+2875 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Статистика захворюваності на коронавірус в Україні на 29 березня.
Динаміка щоденного приросту хворих на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Ольга Голубовська, провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України розповіла про ситуацію з коронавірусом в Україні. За її словами, ніколи ще в країні не вмирала така кількість людей за короткий проміжок часу.

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