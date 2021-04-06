В Україні до 35-х роковин трагедії в Чорнобилі запустили сайт: програма заходів

Анна Паскевич Суспільство 10:53, 6.04.2021 Оновлено: 10:55, 6.04.2021

В Україні презентували сайт, присвячений 35-й річниці Чорнобильської катастрофи. Ресурс, зокрема, містить інформацію про програму тематичних заходів в Україні та світі.

Ініціатор проекту – Міжнародна громадська організація "Європейський інститут Чорнобиля". "Згідно з соціологічними дослідженнями, які ми провели, понад 60% українців навіть не знають дату аварії і досі вірять радянським фейкам про радіацію", – йдеться на головній сторінці сайту.

Організатори проекту також зазначили, що 35-та річниця вибуху на ЧАЕС є гарним шансом "повернути Чорнобиль до поля свідомості суспільства".

"Ми впроваджуємо інформаційну кампанію та серію заходів із знайомства українців з багатовимірністю цього явища, у якому є місце не тільки болю і жалю, але й подвигу героїв, любові та відновленню", – пишуть вони.

Програма заходів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи

  • 23 квітня

"Звуки Чорнобиля" – концерт і презентація вінілової платівки з доданою реальністю, а також альбому від українських і зарубіжних музикантів.

  • 24 квітня

ARTEFACT CHORNOBYL 34 – віртуальна виставка із залученням понад 50 художників.

  • 25 квітня

"Чорнобиль 35" – щорічна міжнародна акція "Чорнобиль. Запали свою свічку" – флешмоб почнеться в ніч на 26 квітня об 01:24 за Києвом.

  • 26 квітня

Chornobyl App – міжнародна інтерактивна виставка, доступна в мобільному додатку.

  • 26 квітня

Національний музей "Чорнобиль" – онлайн експозиція та виставка.

  • 26 квітня

"Урок Пам'яті Чорнобиля" – тематичний урок в українських школах.

  • 27 квітня

"Дзвінок у 1986" – презентація аудіоархіву з розповідями ліквідаторів аварії.

  • 20-30 квітня

Chernobyl insight – серія наукових лекцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поблизу Чорнобиля помітили стадо диких корів. Раніше тварини були домашніми, але, коли їхні господарі померли, вони пристосувалися до самостійного життя.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

На Донбасі загинув другий боєць ЗСУ за добу

У Путіна заявили, що скоро "розірвуть взагалі все з Україною"

Українцям вирішили урізати лікарняні: виплати скоротять, а лікарям загрожують штрафи

У НАТО відзначили винятковість України та опублікували перший пост у соцмережі українською

У Києві обікрали квартиру судді після того, як та подала декларацію. Фото