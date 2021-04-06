В Україні до 35-х роковин трагедії в Чорнобилі запустили сайт: програма заходів

В Україні презентували сайт, присвячений 35-й річниці Чорнобильської катастрофи. Ресурс, зокрема, містить інформацію про програму тематичних заходів в Україні та світі.

Ініціатор проекту – Міжнародна громадська організація "Європейський інститут Чорнобиля". "Згідно з соціологічними дослідженнями, які ми провели, понад 60% українців навіть не знають дату аварії і досі вірять радянським фейкам про радіацію", – йдеться на головній сторінці сайту.

Організатори проекту також зазначили, що 35-та річниця вибуху на ЧАЕС є гарним шансом "повернути Чорнобиль до поля свідомості суспільства".

"Ми впроваджуємо інформаційну кампанію та серію заходів із знайомства українців з багатовимірністю цього явища, у якому є місце не тільки болю і жалю, але й подвигу героїв, любові та відновленню", – пишуть вони.

Програма заходів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи

23 квітня

"Звуки Чорнобиля" – концерт і презентація вінілової платівки з доданою реальністю, а також альбому від українських і зарубіжних музикантів.

24 квітня

ARTEFACT CHORNOBYL 34 – віртуальна виставка із залученням понад 50 художників.

25 квітня

"Чорнобиль 35" – щорічна міжнародна акція "Чорнобиль. Запали свою свічку" – флешмоб почнеться в ніч на 26 квітня об 01:24 за Києвом.

26 квітня

Chornobyl App – міжнародна інтерактивна виставка, доступна в мобільному додатку.

26 квітня

Національний музей "Чорнобиль" – онлайн експозиція та виставка.

26 квітня

"Урок Пам'яті Чорнобиля" – тематичний урок в українських школах.

27 квітня

"Дзвінок у 1986" – презентація аудіоархіву з розповідями ліквідаторів аварії.

20-30 квітня

Chernobyl insight – серія наукових лекцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поблизу Чорнобиля помітили стадо диких корів. Раніше тварини були домашніми, але, коли їхні господарі померли, вони пристосувалися до самостійного життя.