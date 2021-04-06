В Украине к 35-й годовщине трагедии в Чернобыле запустили сайт: программа мероприятий

В Украине презентовали сайт, посвященный 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Ресурс, в частности, содержит информацию о программе тематических мероприятий в Украине и мире.

Инициатор проекта – Международная общественная организация "Европейский институт Чернобыля". "Согласно социологическим исследованиям, которые мы провели, более 60% украинцев даже не знают дату аварии и до сих пор верят советским фейкам о радиации", – говорится на главной странице сайта.

Организаторы проекта также отметили, что 35-я годовщина взрыва на ЧАЭС является хорошим шансом "вернуть Чернобыль в поле сознания общества".

"Мы внедряем информационную кампанию и серию мероприятий по знакомству украинцев с многогранностью этого явления, в котором есть место не только боли и сожалению, но и подвигу героев, любви и восстановлению", – пишут они.

Программа мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

23 апреля

"Звуки Чернобыля" – концерт и презентация виниловой пластинки с добавленной реальностью, а также альбома от украинских и зарубежных музыкантов.

24 апреля

ARTEFACT CHORNOBYL 34 – виртуальная выставка с привлечением более 50 художников.

25 апреля

"Чернобыль 35" – ежегодная международная акция "Чернобыль. Зажги свою свечу" – флешмоб начнется в ночь на 26 апреля в 01:24 по Киеву.

26 апреля

Chornobyl App – международная интерактивная выставка, доступна в мобильном приложении.

26 апреля

Национальный музей "Чернобыль" – онлайн экспозиция и выставка.

26 апреля

"Урок Памяти Чернобыля" – тематический урок в украинских школах.

27 апреля

"Звонок в 1986" – презентация аудиоархива с рассказами ликвидаторов аварии.

20-30 апреля

Chernobyl insight – серия научных лекций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вблизи Чернобыля заметили стадо диких коров. Ранее животные были домашними, но, когда их хозяева умерли, ониприспособились к самостоятельной жизни.