Под Чернобылем обнаружили стадо диких коров. Фото и видео

В полуразрушенном селе Лубянка недалеко от Чернобыля живет стадо диких коров, которые раньше были домашними.

Время от времени их замечают туристы и сотрудники Чернобыльского заповедника, говорится в сюжете ТСН. Сейчас в стаде – около 20 коров, хотя изначально было несколько.

Их держали самопоселенцы, но, когда хозяева умерли, животные приспособились к самостоятельной жизни.

Еще в 2013-2014 годах коровы были домашними, рассказывает руководитель научного отдела Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.

По его словам, научиться адаптироваться им было не трудно, поскольку их предки – выходцы из дикой природы.

Новый ритм жизни привел к тому, что у коров теперь нет необходимости доиться – их цикл лактации привязан к рождению телят. От дождя и ветра они прячутся в заброшенном коровнике, а пасутся за селом.

"Копают копытами – из-под снега добывают сено", – говорит сотрудник заповедника. По словам Дениса Вишневского, у животных здоровый вид, поэтому стадо способно отбиться от хищника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чернобыле заметили десяток лошадей Пржевальского. Всего в зоне отчуждения обитает 120-150 особей.