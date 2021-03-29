В Україні через день після смерті "кіборга" ДАП від коронавірусу померла його дружина

У понеділок, 29 березня, від коронавірусу пішла з життя дружина "кіборга" ДАП Ігоря Гофмана, який напередодні помер від онкологічного захворювання і COVID-19. Вона пережила свого чоловіка на один день.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український журналіст Юрій Бутусов. Інформацію у своєму профілі підтвердила їхня дочка Віра Гофман.

"Мама пішла за татом, сьогодні не стало і її. Спасибі всім за підтримку моральну і не тільки. Коронавірус, тепер віримо", – написала Віра.

Дружина Гофмана в останні дні перебувала в лікарні, її стан був дуже важким через ускладнення коронавірусної інфекції.

Віра Гофман, залишившись без обох батьків, продовжує піклуватися про двох дітей і свого чоловіка, у якого є серйозні проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, що захисник донецького аеропорту Ігор Гофман пішов із життя в неділю, 28 березня. Чоловік тривалий час боровся з онкологічною хворобою, а також мав позитивний тест на COVID-19.

Скриншот. Юрій Бутусов у Facebook

Скриншот. Віра Гофман у Facebook

Як писав OBOZREVATEL, в Олександрівській лікарні Києва від ускладнень, спричинених коронавірусом, з різницею в тиждень померло багатодітне подружжя. Діана та Володимир Родікови виховували 12 дітей.

Також радник глави Міністерства внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив про смерть своєї мами, Зореслави Шкіряк-Нижник, від ускладнень коронавірусу. Жінці було 83 роки.