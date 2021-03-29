В Украине через день после смерти "киборга" ДАП от коронавируса умерла его жена

В понедельник, 29 марта, от коронавируса умерла жена "киборга" ДАП Игоря Гофмана, который накануне скончался от онкологического заболевания и COVID-19. Она пережила своего мужа на один день.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Информацию в своем профиле подтвердила их дочь Вера Гофман.

"Мама ушла за папой, сегодня не стало и ее. Спасибо всем за поддержку моральную и не только. Коронавирус, теперь верим", – написала Вера.

Супруга Гофмана в последние дни находилась в больнице, ее состояние было очень тяжелым из-за осложнений коронавирусной инфекции.

Вера Гофман, оставшись без обоих родителей, продолжает заботиться о двух детях и своем муже, у которого есть серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, что защитник донецкого аэропорта Игорь Гофман ушел из жизни в воскресенье, 28 марта. Мужчина длительное время боролся с онкологической болезнью, а также имел положительный тест на COVID-19.

Скриншот. Юрий Бутусов в Facebook

Скриншот. Вера Гофман в Facebook

Как писал OBOZREVATEL, в Александровской больнице Киева от осложнений, вызванных коронавирусом, с разницей в неделю умерли многодетные супруги. Диана и Владимир Родиковы воспитывали 12 детей.

Также советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил о смерти своей мамы, Зореславы Шкиряк-Нижник, от осложнений коронавируса. Женщине было 83 года.