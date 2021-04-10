"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на Закарпаття: список поїздів

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
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'Укрзалізниця' відкрила продаж квитків на Закарпаття: список поїздів

"Укрзалізниця" відновила продаж квитків в Закарпатську область, а поїзди почнуть курсувати з 11 квітня.

Про це повідомляється на сайті компанії. Таке рішення було ухвалено в зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації в регіоні після того, як Державна комісія з питань ТЕБ та НС (техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій) перевела її з "червоної" в "жовту" зону.

"Укрзалізниця" з 11 квітня відновлює повноцінне курсування поїздів дальнього сполучення в Закарпатську область. Продаж залізничних квитків в зазначений регіон і з нього буде відновлено 10 квітня 18:00", – йдеться в пресрелізі.

Також компанія оприлюднила список поїздів:

  • №45/46 Ужгород-Лисичанськ (відправленням з 11 квітня з Лисичанська, з 12 квітня – з Ужгорода);

  • №81/82 Ужгород-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня – з Ужгорода);

  • №357/358 Київ-Рахів (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня – з Рахова);

  • №17/18 Харків-Ужгород (з 11 квітня з Харкова, з 12 квітня – з Ужгорода);

  • №15/16 Харків-Рахів (з 12 квітня з Харкова, з 13 квітня – з Рахова);

  • №4/3 Запоріжжя-Ужгород (з 12 квітня з Запоріжжя, з 13 квітня – з Ужгорода);

  • №107/108 Одеса-Ужгород (з Одеси з 11 квітня, з 12 квітня – з Ужгорода);

  • №13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12квітня – із Солотвино й Чопа);

  • №134/133 Миколаїв-Рахів (з 12 квітня з Миколаєва, з 14 квітня – з Рахова);

  • №26/25 Одеса-Рахів (з 11 квітня з Одеси, з 12 квітня – з Рахова).

Список поїздів.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я оновив список карантинних зон, згідно з яким Івано-Франківська та Закарпатська області були переведені в "жовту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" поверне в продаж квитки на потяги в Івано-Франківську область і відновить висадку і посадку пасажирів в цьому регіоні.

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