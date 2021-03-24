Україну засипле снігом та прийде ожеледиця: з'явився новий прогноз погоди

В Україні 25 березня знову очікується погіршення погоди. Так, на більшій частині території випаде сніг і навіть буде ожеледиця.

Про це попередила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. Водночас вона наголосила, що температура скрізь вже буде плюсовою.

"Цьогорічна весна так зраділа, що вже в Україні, що ніяк не може спокійно взятися за роботу. Ось і в четвер буде ганяти вітром, сипати снігом і навіть штовхатися на ожеледиці! У кінці березня! А ще порушить субординацію і зробить, наприклад, південну частину України однією з найхолодніших, а північну – однією з найтепліших", – зазначила Діденко.

Метеорологиня уточнила, що в південних регіонах, на сході та в більшості центральних областей протягом дня очікується +1...+5 градусів. Тим часом на півночі, заході та на Вінниччині повітря прогріється до +4...+9 градусів, а на Закарпатті – до +10...+11 градусів.

Що стосується опадів, то у західних, північних областях та на Вінничині 25 березня вони малоймовірні. Однак на решті території ще сипатиме снігом, мокрим снігом, а подекуди очікується його налипання та посилення вітру до штормового.

"Словом, некомфортна погода з ускладненнями ситуації на дорогах – на півдні, сході та в більшості центральних областей", – додала Діденко.

У Києві, за її словами, четвер буде сонячним, без опадів. Повітря вдень прогріється вже до +7 градусів. Що стосується решти України, то її потепління чекає на вихідних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 березня в половині України спостерігатиметься сонячна погода, а в половині – сніжитиме. Крім того, синоптики попередили, що нічні морози ще затримаються.