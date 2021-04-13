Україну в середу накриють дощі та мокрий сніг. Карта опадів

У середу, 14 квітня, на більшій частині території України очікуються дощі. Синоптики не прогнозують значного похолодання, проте в західних регіонах температура повітря все ж знизиться.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Опади оминуть центр і схід України, а також Крим, в інших областях пройдуть дощі, а в Карпатах також можливий мокрий сніг (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 9 градусів тепла. Вдень по країні очікується від 6 до 17 тепла, найсильніше повітря прогріється на південному сході України. У Карпатах вночі похолодає до 3-5 градусів, удень – від 6 до 10 градусів тепла.

У Києві буде відносно ясний день без опадів. Вночі температура повітря очікується від 7 до 9 градусів тепла, вдень потеплішає до 14-16 градусів.

Внаслідок опадів у річкових басейнах Дністра, Сяну, Прута, Сірету очікується підйом рівнів води на 0,3-1,0 метр, а в річках Закарпаття – на 0,5-1,5 метра без негативних наслідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в середу, 14 квітня, із заходу Європи зайде ще один атмосферний фронт, який спровокує прохолодну погоду з опадами.