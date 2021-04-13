Новий атмосферний фронт принесе до України похолодання і мокрий сніг. Карти
До України у середу, 14 квітня, із заходу Європи зайде ще один атмосферний фронт, який спровокує прохолодну погоду з опадами.
Зокрема, в західні області, там також імовірний мокрий сніг. Новим прогнозом із картами поділилася у Facebook народна синоптикиня Наталія Діденко.
Вона уточнила, що на решті території країни цього дня очікується помірно тепла погода – стовпчики термометрів покажуть +10… +16.
На узбережжях морів місцями повітря прогріється тільки до +9… +12 градусів.
Дощі, переважно невеликі, 14 квітня ймовірні у північних, східних областях, а вечері також на Одещині.
У більшій частині півдня та центральних регіонів суттєвих опадів від середи не прогнозують.
У Києві 14 квітня квітня – досить тепло, до +12… +14 градусів. Пробігатимуть хмарки і з них є ймовірність невеликого дощу.
"Різка і явно некомфортна, м’яко кажучи, зміна погоди в західній частині України вже ось-ось. Візьміть цей прогноз до особливої уваги. Тепліше ще буде. Обов’язково!" – підсумувала свій прогноз Діденко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило спрогнозував, що найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться. Зокрема, два циклони принесуть похолодання, дощі та мокрий сніг.
Ба більше, синоптики зазначають, що на травневі свята і Великдень, який православні християни відзначать 2 травня, погода в Україні теж буде прохолодною. Але потепління може початися одразу після нього.