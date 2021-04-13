Украину в среду накроют дожди и мокрый снег. Карта осадков

В среду, 14 апреля, на большей части территории Украины ожидаются дожди. Синоптики не прогнозируют значительного похолодания, однако в западных регионах температура воздуха все же снизится.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Осадки обойдут стороной центр и восток Украины, а также Крым, в остальных областях пройдут дожди, а в Карпатах также возможет мокрый снег (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 9 градусов тепла. Днем по стране ожидается от 6 до 17 тепла, сильнее всего воздух прогреется на юго-востоке Украины. В Карпатах ночью похолодает до 3-5 градусов, днем – от 6 до 10 градусов тепла.

В Киеве будет относительно ясный день без осадков. Ночью температура воздуха ожидается от 7 до 9 градусов тепла, днем потеплеет до 14-16 градусов.

Вследствие осадков в речных бассейнах Днестра, Сяна, Прута, Сирета ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,0 метра, а в реках Закарпатья – на 0,5-1,5 метра без негативных последствий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину в среду, 14 апреля, с запада Европы зайдет еще один атмосферный фронт, который спровоцирует прохладную погоду с осадками.