Україну накрило туманом: рятувальники попередили про небезпеку на дорогах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про туман в Україні 3 січня.

Як повідомляється на сайті ДСНС, туман утримається у першій половині дня у північних, центральних та південних областях.

Зокрема, в тумані будуть Київська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області.

Видимість складе 200-500 м. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", – йдеться у повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL підготував рекомендації, як зробити їзду в тумані максимально безпечною.