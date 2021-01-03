Украину накрыло туманом: спасатели предупредили об опасности на дорогах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о тумане в Украине 3 января.

Как сообщается на сайте ГСЧС, туман сохранится в первой половине дня в северных, центральных и южных областях.

В частности, в тумане будут Киевская, Житомирская, Винницкая, Черниговская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области.

Видимость составит 200-500 м. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – говорится в сообщении.

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