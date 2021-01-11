Українців обурила заява Зеленського про новий перегляд тарифів на газ

Українців обурила заява президента Володимира Зеленського про те, що влада "не може дозволити зростання цін" на газ, та анонс нового й "справедливого" рішення щодо тарифів.

Вони залишили численні коментарі під новиною, оприлюдненою OBOZREVATEL у соцмережі. Очільник держави сказав, що блакитне паливо дорожчає в Європі, тож це призводить до зростання цін в Україні, проте пересічні громадяни з ним не погодилися.

"Миру мир, солдату – дембель, кожному мужику по дві баби, кожній жінці по мужику. Ось приблизно так перекладається ця заява. Так, і ще вода мокра", – написав Іван Маляр.

"Те, що він "заявляє, анонсує, доручає" – це все до ліхтаря... Але всім усе ясно, що від самого початку цей, прости господи, "актор" дуже погано відіграє цю роль. Нічого воно не вирішує, він просто аватар у чиїхось руках", – заявив Дмитро Родак.

"Як вони гарно вміють шити народ у дурні. Просто майстри найвищого ґатунку", – висловила власну думку Марла Фріксен.

"Для початку, владо, підніміть українцям європейські зарплати та пенсії, а потім женіться за цінами європейськими", – упевнений Вася Цанько.

"Напишіть, у якій країні за транспортування газу по своїх трубах платять гроші", – заявила Наталія Варварук.

"А ви на зарплати та пенсії дивитеся європейські? Ні зарплати, ні роботи, лише драконівські побори. А вони ще добрі... не допустять... ніби без їхнього відома відбувається підвищення..." – написала Оксана Грабарська.

"Спочатку підвищили, спихнули все на [Петра] Порошенка, тепер Зе каже знизити, тільки от забуває сказати, що вже майже два роки як Порошенко не президент", – висловився Степан Шевчук.

"А ти що, не знав, що робиться в державі? Тоді який із тебе президент..." – вважає Микола Зеленський.

"Черговий лохотрон, щоб заспокоїлися. Знову "зберемося", знов "подумаємо". Як завжди", – сказав Фелікс Шевченко.

Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що пропрезидентська партія взялася за підготовку так званого плану антикризових заходів для розв’язання проблем, що можуть виникнути через підвищення тарифів в Україні.

Він запевнив, що план буде напрацьовано та оприлюднено найближчими днями, хоча сам нардеп на момент заяви, за даними ЗМІ, відпочивав на острові Занзібар у Танзанії.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що з грудня "Нафтогаз" підвищив тарифи для українських виробників тепла та гарячої води на 13,54% – до 6103,1 грн за тисячу кубометрів газу, без урахування ПДВ. У результаті ціни на опалення й гарячу воду зростуть на 10,8%.

Нові тарифи викликали обурення в українців, акції протесту відбулися в багатьох регіонах країни, зокрема в Миколаєві, Полтаві та на Полтавщині, Дніпропетровщині, у Чернівецькій області та інших.