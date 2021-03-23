Українці спробували розгадати таємницю давнього гуцульського стола: що з цього вийшло

Знайдена на просторах інтернету фотографія гуцульського дерев’яного стола із шістьма заглибинами, схожими на тарілки, змусила українців взятися за розгадку його призначення. У мережі припустили, що в давнину його використовували саме як обідній, однак однозначного підтвердження цьому не було, адже інформації виявилося небагато навіть у працівників музею, де зберігається один із відтворених екземплярів.

Про те, як сучасні дослідники й не лише шукали правду про таємницю цього загадкового стола, і з якою ж ціллю колись гуцули могли використовувати його у побуті, написала для "Укрінформу" Тетяна Когутич із Ужгорода (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Такий стіл у гуцульській хаті у селі Кевелів в Ужгородському скансені (етнографічний комплекс) став одним із топекспонатів музею, який показують усім відвідувачам. Він зроблений із двох товстих дубових колод, має в собі шість заглиблень – видовбаних "тарілок" із отворами та дерев’яними затичками внизу, а посередині є шухляда, де зберігали дерев’яні ложки. Розповідають, що з цього стола горяни споживали їжу: господиня насипала чи наливала страву в "тарілки", а коли її поїдали, наливала туди гарячу воду, змивала стінки посудини, виймала затичку – і помиї витікали в корито під столом. Так, мовляв, його й використовували у давні й бідні часи.

Відомо, що такі столи були у вжитку в гуцульських селах на Рахівщині та частково у верховинців Міжгірщини на Закарпатті до перших десятиліть ХХ століття. "Тарілки" могли вирізати на кожного члена сім’ї, а могла бути й одна велика – для страви, яку всі водночас за трапезою набирали собі ложками. Ще цікавий стіл має дві дошки, якими закривали його поверхню, наче вікна віконницями, – і вона ставала рівною, як у звичайного стола.

За словами авторки матеріалу, цієї зими одразу двоє українських дослідників опублікували в соцмережах пости з фотографією такого стола й поцікавилися, чи знають інші щось про його використання. Думки людей розділилися.

"Я займаюся історією гуцульської кухні, тому мене цікавить усе, що стосується цієї сфери. На фото цього гуцульського стола з вирізаними тарілками натрапила випадково в мережі. Він мене дуже зацікавив, але дещо зупиняло пояснення про використання цього експоната. В офіційному описі йшлося про те, що це стіл бідняків – мовляв, через бідність у людей не було можливості виготовити тарілки, тож вони їх видовбали прямо у столі", – зізналася дослідниця Світлана Злобіна.

Вона створила дискусію і поцікавилася в аудиторії, для чого гуцули могли виготовляти та використовувати такий стіл. Так, одні зазначили: коли вже музейники посилаються на інформаторів з народу, що на Гуцульщині справді були такі бідняцькі столи для їжі, то тут немає чого й сумніватися в цьому.

Однак інші припустили, що за допомогою таких столів виготовляли сир. За їхніми словами, у заглиблення могли скидаnи відварену сирну масу, тоді через отвір внизу витікала сироватка, а в заглибленні столу залишався готовий продукт.

Злобіна каже, що теоретично це можливо, але натомість виникає питання, як потім витягнути з такого стола будз, не пошкодивши його цілісність. До того ж, додала вона, якщо подібна технологія виготовлення сиру була, то чому тоді горяни перестали нею користуватися і зараз відціджують сир на тканину та підвішують його, аби стікав.

Дослідники спробували знайти відповіді й на логічне запитання, яке виникає щодо давнього гуцульського стола: навіщо людям було ускладнювати собі життя, видовбувати поглиблення в дереві й так споживати їжу, якщо можна це зробити набагато простіше та дешевше, використовуючи ті ж дерев'яні тарілки. Адже гуцули й верховинці уміли працювати з деревом, тож навіть біднякам вирізати собі тарілки не було б проблемою.

"І щодо самої процедури вживання їжі. Уявіть: у сім'ях раніше було багато членів, цей стіл – невеликий. Як вони їли за ним? Почергово чи по двоє з однієї миски? "Тарілки" на столі досить далеко від краю вирізані. Тобто, щоб наїстися рідкої страви і не обляпати себе і все довкола, треба докласти зусиль. Це, щонайменше, незручно", – розмірковує Світлана Злобіна.

Вона підкреслила також, що за час вжитку такий стіл, певно, покривався би сантиметровим нальотом із жиру та бруду.

"Розумію, що про гігієну в сільському побуті не надто йдеться, якщо ми говоримо про стандарти чистоти столітньої і більше давності, але все ж це все мало бути дуже брудне! Ви уявляєте, як воно мало смердіти?" – зазначила дослідниця.

Під час дискусії вона дізналася, що подібний стіл було знайдено також у Франції. Але там заглиблення дещо іншої форми і туди вставляли казанки з круглим дном, із яких потім споживали гарячі страви. Гуцули ж та верховинці не їли з казанків.

"Моя точка зору: цей стіл – форма для тиражування якогось продукту на продаж або мірку. Один дозволяв виготовляти 6-8 однакових форм чогось. У решту часу стіл закривався дошками і використовувався за призначенням – на нього ставили тарілки й вживали їжу. Чи був це сир? Ймовірно, що ні. Я продовжую дослідження, аби дізнатися, що це могло бути, – пояснила Злобіна.

Майже одночасно з нею дослідженням стола з тесаними "тарілками" зайнявся також закарпатський історик, краєзнавець Іван Циганин. За його версією, насправді цей стіл використовувався і як ємність для зберігання борошна та круп, із яких господиня готувала їжу, й одночасно як звичайний стіл – у закритому вигляді.

"Сенс у тому, що у досить бідному побуті горян борошна не було настільки багато, аби зберігати його у засіках. Для цього треба було мати багато зерна. Тому людям вистачало таких невеликих ємностей для зберігання борошна чи круп, висівок, зерна на кашу, з яких готували їжу для родини. Цю гіпотезу щодо вжитку такого типу столів підтверджує й існування схожих лав у побуті гуцулів та верховинців, із такими ж тесаними заглибленнями. Ніхто ж не буде казати, що із цих "тарілок" у лаві горяни їли страву! А за способом виготовлення вони ідентичні з таким столом", – пояснив дослідник.

Циганин також наголошує, що їсти за таким столом було би незручно як для дорослих – через щільне розташування мисок одна від одної, так і для дітей – через положення заглибин далеко від кінця столу.

Як уже зазначалося, в Ужгородському скансені зберігається один із таких столів із тесаними "тарілками", він стоїть у гуцульській хаті з присілка Кевелів (Ясіня). За словами заввідділу науково-освітньої роботи Тетяни Сологуб-Коцан, про те, що з таких столів саме їли, розповіли люди, які передали подібний музею.

"Потім якось приходив літній чоловік, сказав співробітникам, що у дитинстві із такого стола їв. Коли його запитали, звідки він родом, то відповів, що з Воловеччини, тобто, маємо свідчення, що такі столи побутували не тільки на Гуцульщині, а й на закарпатській Верховині. У картці експоната немає опису. Але зі слів етнографів, цей стіл для музею в 1940-х роках зробив місцевий майстер – він відтворив його за спогадами з дитинства та з описів, які дали старі люди (а етнографи кажуть, що такі столи побутували у карпатських горян до 20-30 років ХХ століття). Тому там немає масних слідів від залишків їжі чи побутового бруду, що свідчило би про спосіб його використання", – пояснила жінка.

Вона підкреслила, що із гіпотезами сучасних дослідників щодо багатофункціональності стола-конструктора можна погодитися – багато що з пояснень виглядає логічним. Вона ж віддає перевагу оцінкам науковців, які й кажуть, що з цього стола горяни таки вживали їжу. А сучасні дослідники все ще продовжують шукати однозначної відповіді щодо призначення загадкового гуцульського стола.

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