Украинцы попытались разгадать тайну древнего гуцульского стола: что из этого вышло

Найденная на просторах интернета фотография гуцульского деревянного стола с шестью углублениями, похожими на тарелки, заставила украинцев взяться за разгадку его назначения. В сети предположили, что в древности его использовали именно как обеденный, однако однозначного подтверждения этому не было, ведь информации оказалось немного даже у работников музея, где хранится один из воспроизведенных экземпляров.

О том, как современные исследователи и не только искали правду о тайне этого загадочного стола, и с какой же целью когда-то гуцулы могли использовать его в быту, написала для "Укринформа" Татьяна Когутич из Ужгорода (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Такой стол в гуцульской хате в селе Кевелив в Ужгородском скансене (этнографический комплекс) стал одним из топ-экспонатов музея, который показывают всем посетителям. Он сделан из двух толстых дубовых бревен, имеет в себе шесть углублений – выдолбленных "тарелок" с отверстиями и деревянными затычками внизу, а посередине есть ящик, где хранили деревянные ложки. Рассказывают, что с этого стола горцы употребляли пищу: хозяйка насыпала или наливала блюдо в "тарелки", а когда ее поедали, наливала туда горячую воду, смывала стенки сосуда, вынимала затычку – и помои вытекали в корыто под столом. Так, мол, его и использовали в древние и бедные времена.

Известно, что такие столы были в употреблении в гуцульских селах на Раховщине и частично в горцев Межгорья на Закарпатье до первых десятилетий ХХ века. "Тарелки" могли вырезать на каждого члена семьи, а могла быть и одна большая – для блюда, которое все вместе за трапезой набирали себе ложками. Еще интересный стол имеет две доски, которыми закрывали его поверхность, как окна ставнями, – и она становилась ровной, как у обычного стола.

По словам автора материала, этой зимой сразу двое украинских исследователей опубликовали в соцсетях посты с фотографией такого стола и поинтересовались, знают ли другие что-то о его использовании. Мнения людей разделились.

"Я занимаюсь историей гуцульской кухни, поэтому меня интересует все, что касается этой сферы. На фото этого гуцульского стола с вырезанными тарелками наткнулась случайно в сети. Он меня очень заинтересовал, но немного останавливало объяснение об использовании этого экспоната. В официальном описании говорилось, что это стол бедняков – мол, из-за бедности у людей не было возможности изготовить тарелки, поэтому они их выдолбили прямо на столе ", – призналась исследовательница Светлана Злобина.

Она создала дискуссию и поинтересовалась у аудитории, для чего гуцулы могли изготавливать и использовать такой стол. Так, одни отметили: когда уже музейщики ссылаются на информаторов из народа, что на Гуцульщине действительно были такие бедняцкие столы для еды, то нечего и сомневаться в этом.

Однако другие предположили, что с помощью таких столов изготавливали сыр. По их словам, в углубление могли сбрасываnm отваренную творожную массу, тогда через отверстие внизу вытекала сыворотка, а в углублении стола оставался готовый продукт.

Злобина говорит, что теоретически это возможно, но зато возникает вопрос, как потом вытащить из такого стола будз, не повредив его целостность. К тому же, добавила она, если подобная технология изготовления сыра была, то почему тогда горцы перестали ею пользоваться и сейчас отцеживают сыр на ткань и подвешивают его, чтобы стекал.

Исследователи попытались найти ответы и на логичный вопрос, который возникает относительно давнего гуцульского стола: зачем людям было усложнять себе жизнь, выдалбливать углубления в дереве и так потреблять пищу, если можно это сделать намного проще и дешевле, используя те же деревянные тарелки. Ведь гуцулы и верховинцы умели работать с деревом, поэтому даже беднякам вырезать себе тарелки не было бы проблемой.

"И относительно самой процедуры приема пищи. Представьте: в семьях раньше было много членов, этот стол – невелик. Как они ели за ним? Поочередно или по двое из одной миски? "Тарелки" на столе достаточно далеко от края вырезаны. То есть, чтобы наесться жидкого блюда и не обрызгать себя и все вокруг, надо приложить усилия. Это, по меньшей мере, неудобно", – рассуждает Светлана Злобина.

Она подчеркнула также, что за время употребления такой стол, вероятно, покрывался бы сантиметровым налетом из жира и грязи.

"Понимаю, что о гигиене в сельском быту не слишком идет речь, если мы говорим о стандартах чистоты столетней и более давности, но все же это все должно быть очень грязное! Вы представляете, как оно должно вонять?" – отметила исследовательница.

Во время дискуссии она узнала, что подобный стол был найден также во Франции. Но там углубление несколько другой формы и туда вставляли котелки с круглым дном, из которых затем потребляли горячие блюда. Гуцулы же и верховинцы не ели с котелков.

"Моя точка зрения: этот стол – форма для тиражирования какого-то продукта на продажу или мерку. Один позволял изготавливать 6-8 одинаковых форм чего-то. В остальное время стол закрывался досками и использовался по назначению – на него ставили тарелки и употребляли пищу. Был ли это сыр? Вероятно, нет. Я продолжаю исследование, чтобы узнать, что это могло быть, – объяснила Злобина.

Почти одновременно с ней исследованиям стола с тесаными "тарелками" занялся также закарпатский историк, краевед Иван Циганин. По его версии, на самом деле этот стол использовался и как емкость для хранения муки и круп, из которых хозяйка готовила еду, и одновременно как обычный стол – в закрытом виде.

"Смысл в том, что в достаточно бедном быту горцев муки не было настолько много, чтобы хранить ее в закромах. Для этого надо было иметь много зерна. Поэтому людям хватало таких небольших емкостей для хранения муки или круп, отрубей, зерна на кашу, из которых готовили еду для семьи. Эту гипотезу относительно потребления такого типа столов подтверждает и существование похожих скамеек в быту гуцулов и верховинцев, с такими же тесаными углублениями. Никто же не будет говорить, что из этих "тарелок" в лаве горцы ели блюдо! А по способу изготовления они идентичны с таким столом", – пояснил исследователь.

Циганин также отмечает, что есть за таким столом было бы неудобно как для взрослых – из-за плотного расположения мисок друг от друга, так и для детей – из-за положения углублений далеко от края стола.

Как уже отмечалось, в Ужгородском скансене сохраняется один из таких столов с тесаными "тарелками", он стоит в гуцульской хате с поселка Кевелив (Ясиня). По словам завотделом научно-образовательной работы Татьяны Сологуб-Коцан, о том, что из таких столов именно ели, рассказали люди, которые передали подобный музею.

"Потом как-то приходил пожилой мужчина, сказал сотрудникам, что в детстве из такого стола ел. Когда его спросили, откуда он родом, то ответил, что с Воловеччины, то есть, имеем свидетельства, что такие столы существовали не только на Гуцульщине, но и на закарпатской Верховине. І карточке экспоната нет описания. Но по словам этнографов, этот стол для музея в 1940-х годах сделал местный мастер – он воспроизвел его по воспоминаниям из детства и описаниям, которые дали старые люди (а этнографы говорят, что такие столы существовали у карпатских горцев до 20-30 годов ХХ века). Поэтому там нет жирных следов от остатков пищи или бытовой грязи, что свидетельствовало бы о способе его использования", – объяснила женщина.

Она подчеркнула, что с гипотезами современных исследователей о многофункциональности стола-конструктора можно согласиться – многое из объяснений выглядит логичными. Она же отдает предпочтение оценкам ученых, и говорят, что из этого стола горцы таки употребляли пищу. А современные исследователи все еще продолжают искать однозначный ответ о назначении загадочного гуцульского стола.

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