Українські виробники ЗІЗ виступили на захист 'Медзакупівель України'

Українські виробники засобів індивідуального захисту, які об’єдналися у громадську спілку "БіоМедЗахист" виступили на захист керівника ДП "Медзакупівлі України" Арсена Жумаділова у конфлікті з Міністерством охорони здоров’я. У Спілці підкреслили: тендери, проведені цим державним підприємством, були оперативними та прозорими.

Про це заявила голова ГС "БіоМедЗахист" Оксана Маркова.

"Впродовж минулого року всі національні виробники ЗІЗ– члени Ассоціації "Біомедзахист", які виявили таке бажання, брали участь у тендерних закупівлях через систему Прозорро, виставлених ДП "Медзакупівлі України". Ассоціація виробників засобів індивідуального захисту "Біомедзахист" повністю підтримує активну, оперативну та прозору співпрацю з ДП "Медзакупівлі України" у особі директора Жумаділова Арсена Куатовича", – підкреслила Маркова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у ProZorro було опубліковано договір на закупівлю китайської вакцини від COVID-19. Сторони договору – "Медичні закупівлі України" й ексклюзивний дистриб'ютор Sinovac Biotech в Україні – ПрАТ "Лекхім" – домовились про поставки в Україну 1,9 млн доз вакцини по 504 грн за штуку на загальну суму 964 311 264 гривні.