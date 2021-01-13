Украинские производители СИЗ выступили в защиту 'Медзакупок Украины'

Украинские производители средств индивидуальной защиты, объединились в общественную союз "Біомедзахист" выступили в защиту руководителя ГП "Медзакупівлі України" Арсена Жумадилова в конфликте с Министерством здравоохранения. В Союзе подчеркнули: тендеры, проведенные этим государственным предприятием, были оперативным и прозрачными.

Об этом заявила председатель ОС "Біомедзахист" Оксана Маркова.

"На протяжении прошлого года все национальные производители СИЗ – члены Ассоциации "Біомедзахист", которые изъявили такое желание, участвовали в тендерных закупках через систему Прозорро, выставленных ГП "Медзакупівлі України". Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты "Біомедзахист" полностью поддерживает активное, оперативное и прозрачное сотрудничество с ГП "Медзакупівлі України" в лице Жумадилова Арсена Куатовича", – подчеркнула Маркова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ProZorro был опубликован договор на закупку китайской вакцины от COVID-19, заключенный "Медичними закупівлями" и эксклюзивным дистрибьютором Sinovac Biotech в Украине – ЗАО "Лекхим". Стороны договорились о поставках в Украину 1,9 млн доз вакцины по 504 грн за штуку на общую сумму 964 311 264 гривны.