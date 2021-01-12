Українка розповіла про "панічний" симптом коронавірусу

Українка із Запорізької області, яка разом із чоловіком перехворіла на коронавірус, розповіла, що одним із симптомів були панічні атаки.

В інтерв'ю "Телеграфу " жінка зізналася, що у неї постійно виникали сильні страхи, а особливо – смерті. Щоб боротися з цим, вона намагалася вмикати логіку і контроль над власними емоціями.

"Як відбувалося у чоловіка, в деталях сказати не можу, він проходив лікування в COVІDному відділенні. Але, судячи з повідомлень у Viber і телефонних дзвінків, страх і паніка були присутні. Два тижні в цьому відділенні для чоловіка обійшлися недорого, хоча кололи дуже багато препаратів, а ось я на своє амбулаторне лікування витратила купу грошей, враховуючи, що колола три досить дорогих антибіотика", – згадала українка.

За її словами, після негативного ПЛР-тесту чоловіка перевели в кардіологічне відділення, оскільки після АТО у нього є проблеми із серцем. Там медики одночасно продовжили лікувати його пневмонію. Чотири дні такої терапії обійшлися захиснику в 3,5 тис. гривень.

"Я також як і раніше на лікарняному, на вулиці починається задуха, пітливість, а вечорами ще тримається субфебрильна температура. Лікарі кажуть, що після COVID-19 такий стан може тривати довгий час.

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