Украинка рассказала о "паническом" симптоме коронавируса

Украинка из Запорожской области, которая вместе с мужем переболела коронавирусом, рассказала, что одним из симптомов были панические атаки.

В интервью "Телеграфу" женщина призналась, что у нее постоянно возникали сильные страхи, а особенно – смерти. Чтобы бороться с этим, она старалась включать логику и контроль над собственными эмоциями.

"Как происходило у мужа, в деталях сказать не могу, он проходил лечение в COVІDном отделении. Но, судя по сообщениям в Viber и телефонным звонкам, страх и паника присутствовали. Две недели в этом отделении для супруга обошлись недорого, хотя кололи очень много препаратов, а вот я на свое амбулаторное лечение потратила тьму денег, учитывая, что колола три достаточно дорогих антибиотика", – вспомнила украинка.

По ее словам, после отрицательного ПЦР-теста мужа перевели в кардиологическое отделение, поскольку после АТО у мужчины есть проблемы с сердцем. Там медики одновременно продолжили лечить его пневмонию. Четыре дня такой терапии обошлись защитнику в 3,5 тыс. гривен.

"Я также по-прежнему на больничном, на улице начинается одышка, потливость, а по вечерам еще держится субфебрильная температура. Врачи говорят, что после COVID-19 такое состояние может продолжаться длительное время.

Как сообщал OBOZREVATEL: