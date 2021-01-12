Українка розповіла про "панічний" симптом коронавірусу

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
4,0 т.
Панічні атаки

Українка із Запорізької області, яка разом із чоловіком перехворіла на коронавірус, розповіла, що одним із симптомів були панічні атаки.

В інтерв'ю "Телеграфу " жінка зізналася, що у неї постійно виникали сильні страхи, а особливо – смерті. Щоб боротися з цим, вона намагалася вмикати логіку і контроль над власними емоціями.

"Як відбувалося у чоловіка, в деталях сказати не можу, він проходив лікування в COVІDному відділенні. Але, судячи з повідомлень у Viber і телефонних дзвінків, страх і паніка були присутні. Два тижні в цьому відділенні для чоловіка обійшлися недорого, хоча кололи дуже багато препаратів, а ось я на своє амбулаторне лікування витратила купу грошей, враховуючи, що колола три досить дорогих антибіотика", – згадала українка.

За її словами, після негативного ПЛР-тесту чоловіка перевели в кардіологічне відділення, оскільки після АТО у нього є проблеми із серцем. Там медики одночасно продовжили лікувати його пневмонію. Чотири дні такої терапії обійшлися захиснику в 3,5 тис. гривень.

"Я також як і раніше на лікарняному, на вулиці починається задуха, пітливість, а вечорами ще тримається субфебрильна температура. Лікарі кажуть, що після COVID-19 такий стан може тривати довгий час.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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