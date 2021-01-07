Україна витягла з Лівії затриманих моряків: ОП розкрив деталі

В Україну повернуться четверо моряків, яких утримували у в'язниці в Лівії: Євген Морарь, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка.

Як повідомила пресслужба Офісу президента, громадян України затримали в територіальних водах африканської країни 13 лютого 2016 року, вони були частиною екіпажу танкера Captain Khayyam.

У грудні 2017-го лівійський суд виніс їм вирок у вигляді п'яти років тюремного ув'язнення. Але двоє з чоловіків мали проблеми зі здоров'ям, тому українська сторона намагалася домогтися звільнення громадян з гуманітарних міркувань.

"Українська держава не забуває і не залишає в біді своїх громадян. І ми робимо все можливе, використовуємо всі канали, щоб українці, які хочуть повернутися додому, могли це зробити. Тому що держава існує для громадянина, для захисту його прав і свободи. А громадяни захищають нашу країну. Саме так і повинно бути", – сказав президент Володимир Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Україна домоглася звільнення ще кількох громадян, але вже з Сирії. В країну завдяки роботі спецслужб повернули двох жінок і семеро дітей, вони утримувалися з спеціальних таборах.