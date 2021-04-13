Україна опустилася в світовому рейтингу поширення COVID-19

Станом на ранок 13 квітня Україна опустилася на 16 місце в світі за добовим приросту хворих на коронавірус. За минулу добу заразилися 7 856 осіб.

Рейтинг очолили Індія – 160 тис., США – 56 тис., Туреччина – 54 тис., Бразилія – 38 тис., Іран – 23 тис. та Аргентина – 19 тис. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Серед країн Європи Україна опинилася на п'ятому місці після Польщі – 12 тис. нових хворих COVID-19, Німеччини– 11 тис., Італії – 9 тис. та Франції – 8 тис.

Відзначимо, що всього з початку пандемії коронавірусом заразилися 137,2 млн осіб у світі, померли 2,9 млн хворих, видужали 110 млн. У Європі захворіли 41,7 млн, а кількість смертей за минулу добу досягла одного мільйона людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в інтернеті з'явилися суперечливі дані про вплив вітаміну D на коронавірус. Вчені з'ясували, чи може він вплинути на ймовірність зараження і перебіг хвороби.