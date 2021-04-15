Коронавірусом заразилися понад 16 тисяч за добу, з них 628 – діти
Станом на ранок четверга, 15 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 903 765 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 427 – виявлено за минулу добу, з них 628 – діти.
Від COVID-19 у країні померли вже 38 658 осіб (+433 за добу), а 1 453 766 пацієнтів (+11 148 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1625), Харківській (1168), Хмельницькій (1088), Запорізькій (1015) та Дніпропетровській (1005) областях.
Здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).
м. Київ – 1625 випадків/2220 щеплень;
Вінницька область – 450 випадків/195 щеплень;
Волинська область – 397 випадків/503 щеплення;
Дніпропетровська область – 1005 випадків/2560 щеплень;
Донецька область – 961 випадок/440 щеплень;
Житомирська область – 648 випадків/826 щеплень;
Закарпатська – 305 випадків/310 щеплень;
Запорізька область – 1015 випадків/540 щеплень;
Івано-Франківська область – 194 випадки/516 щеплень;
Київська область – 835 випадків/112 щеплень;
Кіровоградська область – 183 випадки/680 щеплень;
Луганська область – 292 випадки/250 щеплень;
Львівська область – 748 випадків/2340 щеплень;
Миколаївська область – 404 випадки/470 щеплень;
Одеська область – 881 випадок/540 щеплень;
Полтавська область – 627 випадків/410 щеплень;
Рівненська область – 505 випадків/330 щеплень;
Сумська область – 644 випадки/330 щеплень;
Тернопільська область – 403 випадки/380 щеплень;
Харківська область – 1168 випадків/230 щеплень;
Херсонська область – 324 випадки/390 щеплень;
Хмельницька область – 1088 випадків/720 щеплень;
Черкаська область – 747 випадків/0 щеплень;
Чернівецька область – 252 випадки/260 щеплень;
Чернігівська область – 726 випадків/192 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна увійшла в топ-5 країн Європи з розповсюдження COVID-19. У світовому рейтингу країна опинилася на 12-му місці.