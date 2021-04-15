Коронавірусом заразилися понад 16 тисяч за добу, з них 628 – діти

Станом на ранок четверга, 15 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 903 765 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 427 – виявлено за минулу добу, з них 628 – діти.

Від COVID-19 у країні померли вже 38 658 осіб (+433 за добу), а 1 453 766 пацієнтів (+11 148 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1625), Харківській (1168), Хмельницькій (1088), Запорізькій (1015) та Дніпропетровській (1005) областях.

Здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).

м. Київ – 1625 випадків/2220 щеплень;

Вінницька область – 450 випадків/195 щеплень;

Волинська область – 397 випадків/503 щеплення;

Дніпропетровська область – 1005 випадків/ 2560 щеплень ;

Донецька область – 961 випадок/440 щеплень;

Житомирська область – 648 випадків/826 щеплень;

Закарпатська – 305 випадків/310 щеплень;

Запорізька область – 1015 випадків/540 щеплень;

Івано-Франківська область – 194 випадки/516 щеплень;

Київська область – 835 випадків/112 щеплень;

Кіровоградська область – 183 випадки/680 щеплень;

Луганська область – 292 випадки/250 щеплень;

Львівська область – 748 випадків/2340 щеплень;

Миколаївська область – 404 випадки/470 щеплень;

Одеська область – 881 випадок/540 щеплень;

Полтавська область – 627 випадків/410 щеплень;

Рівненська область – 505 випадків/330 щеплень;

Сумська область – 644 випадки/330 щеплень;

Тернопільська область – 403 випадки/380 щеплень;

Харківська область – 1168 випадків/230 щеплень;

Херсонська область – 324 випадки/390 щеплень;

Хмельницька область – 1088 випадків/720 щеплень;

Черкаська область – 747 випадків/ 0 щеплень ;

Чернівецька область – 252 випадки/260 щеплень;

Чернігівська область – 726 випадків/192 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна увійшла в топ-5 країн Європи з розповсюдження COVID-19. У світовому рейтингу країна опинилася на 12-му місці.