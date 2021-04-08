У Запорізькій області розвивається найгірший 'італійський сценарій' через COVID-19, – глава ОДА

У Запорізькій області, яку перевели в "червону" карантинну зону, розвивається найгірший сценарій поширення коронавірусу – "італійський".

Про це "Укрінформу" розповів голова Запорізької ОДА Олександр Старух. За його словами, деякі лікарні заповнені на 100%.

"Ми йдемо за найгіршим "італійським сценарієм" в обласному центрі. З киснем у нас усе нормально, але питання в тому, чи вистачить лікарів. "Італійський сценарій" розвитку епідемії – це коли зупинити спалах хвороби не вдається", – сказав чиновник.

Старух зазначив, що за офіційною статистикою, за добу в області виявлено 622 випадки зараження і 14 пацієнтів померли. Водночас одужали лише 40 осіб.

"У Запоріжжі у нас три чверті ліжок заповнені, в деяких лікарнях – до 100%", – сказав Старух.

Він додав, що необхідно вводити додаткові обмеження.

"Ми повинні посилити контролювальні заходи. Дотримання маскового режиму чомусь стало факультативом. Хтось вважає, що цього можна не робити. Ми, як державні органи, будемо вживати всіх заходів, щоб забезпечити виконання обмежень у повному обсязі", – зазначив чиновник.

Водночас він пояснив, що робота громадського транспорту – це невелика проблема, тому що людям потрібно якось діставатися до лікарень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 9 квітня Запорізька та Хмельницька області перейдуть у "червону" карантинну зону. Зараз такі обмеження введено у 10 регіонах: Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська, Київська, Миколаївська, Чернігівська, Сумська та Одеська. Решта областей у "помаранчевій" і тільки Херсонщина в "жовтій" зоні.