У Запоріжжі ввели локдаун: список обмежень

У Запоріжжі через критичну ситуацію з поширенням коронавірусу вводять локдаун. Зокрема, буде обмежено роботу громадського транспорту та закладів харчування.

Про це повідомив міський голова Володимир Буряк у відеозверненні до містян, опублікованому в понеділок, 12 квітня, на офіційній сторінці мера у Facebook (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Так, транспорт працюватиме в будні дні тільки з 6:00 до 9:30 та з 16:00 до 20:00 за кількістю місць для сидіння, а всі пасажири мають бути в захисних масках. Графік його роботи у вихідні оголосять згодом, він залежатиме від ситуації з COVID-19.

Відтепер для відвідувачів будуть закриті всі літні майданчики кафе та ресторанів, а також атракціони. Контроль за дотриманням карантину у місті посилено.

Міський голова повідомив, що кожного дня у Запоріжжі фіксують по 300-400 нових хворих на COVID-19, коли лише місяць тому їх було 100-150. Хвороба вже забрала життя майже тисячі запоріжців. Лікарні міста переповнені, до них приймають лише пацієнтів із тяжким перебігом хвороби.

Більш жорсткі обмеження, які запровадили нещодавно, не допомогли, тому й було ухвалено рішення про локдаун. "Але краще два-три тижні чітко дотримуватися карантинних обмежень, ніж розтягувати напівзаходи на місяці", – наголосив Володимир Буряк.

Нагадаємо, голова Запорізької ОДА Олександр Старух раніше заявляв про те, що в регіоні, який перевели в "червону" карантинну зону, розвивається найгірший сценарій поширення коронавірусу – "італійський".

Скриншот. Володимир Буряк уFacebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у найближчі кілька днів Чернігівська, Закарпатська і Чернівецька області перейдуть з "червоного" у "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.

Крім того, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, які обмеження можуть ввести в Україні на Великдень.