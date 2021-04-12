В Запорожье ввели локдаун: список ограничений

В Запорожье из-за критической ситуации с распространением коронавируса вводят локдаун. В частности, будет ограничена работа общественного транспорта и заведений питания.

Об этом сообщил городской голова Владимир Буряк в видеообращении к горожанам, опубликованном в понедельник, 12 апреля, на официальной странице мэра в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Так, транспорт будет работать в будние дни только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 по количеству мест для сидения, а все пассажиры должны быть в защитных масках. График его работы на выходных объявят позже, он будет зависеть от ситуации с COVID-19.

Теперь для посетителей будут закрыты все летние площадки кафе и ресторанов, а также аттракционы. Контроль за соблюдением карантина в городе усилен.

Мэр сообщил, что каждый день в Запорожье фиксируют по 300-400 новых больных COVID-19, когда только месяц назад их было 100-150. Болезнь уже унесла жизни почти тысячи запорожцев. Больницы города переполнены, в них принимают только пациентов с тяжелым течением болезни.

Более жесткие ограничения, которые ввели недавно, не помогли, поэтому и было принято решение о локдауне. "Но лучше две-три недели четко придерживаться карантинных ограничений, чем растягивать полумеры на месяца", – подчеркнул Владимир Буряк.

Напомним, председатель Запорожской ОГА Александр Старух ранее заявлял о том, что в регионе, который перевели в "красную" карантинную зону, развивается худший сценарий распространения коронавируса – "итальянский".

Скриншот. Владимир Буряк в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько дней Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области перейдут из "красного" в "желтый" уровень эпидемиологической опасности.

Кроме того, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какие ограничения могут ввести в Украине на Пасху.