У Вінниці в ресторані встановили 'антиковідні' сфери. Фото

У Вінниці в одному з ресторанів у мікрорайоні Поділля з'явилася незвична інновація – "антиковідні" кулі. Прозорі сфери встановили на літньому майданчику закладу.

Одночасно у такій кулі можуть розміститися шестеро гостей. У закладі зазначають, що таким чином зменшується ризик інфікування коронавірусом та іншими хворобами, пише "Вінниця.info".

"Ці кулі були створені не лише для затишку та комфорту. Їх першочергова мета – збереження людей від заражень інфекційними захворюваннями. Особливо у період пандемії. В одній кулі зможуть розміститися шестеро персон. І при цьому не порушуються ніякі карантинні норми. Після кожного гостя їх дезінфікують. Офіціанти у масках та рукавичках", – розповіла івент-менеджерка ресторану.

Усередені сфер, складених із прозорих модулів, є освітлення та встановлені обігрівачі.

Такі "антиковідні" кулі виготовляють на підприємстві у Вінниці, звідки їх продають закордон. Особливої популярності сфери набули у Нідерландах та Великобританії. Також вони мають попит в інших країнах Евросоюзу, Саудівській Аравії, Австралії та США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Раді національної безпеки та оборони України не відкидають можливість запровадження загальнонаціонального локдауну у тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.