У суботу на українців чекає тепла і сонячна погода: з'явився новий прогноз. Карта

Погода в Україні в суботу, 10 квітня, буде сонячною і теплою, а нічні "мінуси" майже зникнуть.

Такий прогноз оприлюднили на сайті Українського гідрометцентру. Водночас через потепління підвищиться рівень води в річках (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Опадів на території країни не очікується.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 2 тепла, в деяких областях на заході, півночі, центрі та півдні невеликий мороз до -1. Вдень від 10 до 14 тепла.

У Києві вночі 0... +2, вдень до 13 тепла.

Також синоптики попередили про підвищення рівня води в річках басейну Дністра (Львівщина та Івано-Франківщина) на 0,2-0,7 м, але без негативних наслідків.

Окрім того, з 12 квітня почнеться вегетаційний період, коли середньодобова температура становить +5, тому її зниження до 0 і нижче вже вважатиметься заморозками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у вихідні, 10 і 11 квітня, потеплішає до +20, а опадів не передбачається.