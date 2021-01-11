У потязі "Укрзалізниці" спалахнув скандал через масковий саботаж

У потязі "Інтерсіті" №746 компанії "Укрзалізниця", який прямував зі Львівщини до Києва, більшість пасажирів була без масок, а представник персоналу ігнорував правильне носіння захисних засобів.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook колишня заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко. За її словами, прохання надіти маски було проігнороване практично всіма.

"У мене шок. У вагоні не більше 20% людей у масках, вагон повністю заповнений. Займаю місце, роблю зауваження людям навколо, підходить працівник, який перевіряє квитки, – містер "ніс стирчить над маскою", простягає до мене електронний термометр, вступаю в довгий діалог щодо заходів, які він вживає. Запитую, чому жодній людині не зроблено зауваження, чи нормально, що практично всі без масок", – розповіла жінка.

У потязі "Інтерсіті" пасажири були без масок, а співробітник відмовлявся робити їм зауваження Facebook Наталії Бойко

Втім, на її претензії співробітник "Укрзалізниці" відповів, що зобов'язаний лише вимірювати всім температуру й більше нічого. Крім того, він заявив, що не бачить сенсу просити інших про дотримання правил безпеки, бо це нібито нічого не дасть.

"Коментарі пасажирів передавати не варто ("вірусу немає", вони "вільні люди", "а що ти нам зробиш", "яке тобі діло"). Мій сусід вирішив не їхати в умовах ненависті й маску надів одразу. Це єдине досягнення поїздки", – написала Бойко.

Підсумовуючи, вона дорікнула "Укрзалізниці" безвідповідальністю й підкреслила, що авіакомпанії спромоглися забезпечити дотримання карантинних правил на бортах. Відтак, залізниця так само має перейняти цей досвід.

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