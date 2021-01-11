Маршрутки в Києві грубо порушують перший робочий день локдауну

У маршрутних таксі Києва, незважаючи на жорсткість карантинних обмежень, пускають пасажирів стоячи.

Як пише "Сегодня", в перший робочий день локдауну, 11 січня, такі порушення помічено на маршрутах із Лівого берега, "Академмістечка" до центру столиці.

Водії "йдуть назустріч" киянам, хоча їм дозволили працювати з обмеженнями "помаранчевої" зони – можна перевозити пасажирів тільки в межах кількості місць для сидіння.

Водночас метро працює без обмежень за кількістю місць для сидіння. Маска в громадських місцях, включно з транспортом, обов'язкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL: