Маршрутки в Києві грубо порушують перший робочий день локдауну

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
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Маршрутки в Києві грубо порушують перший робочий день локдауну

У маршрутних таксі Києва, незважаючи на жорсткість карантинних обмежень, пускають пасажирів стоячи.

Як пише "Сегодня", в перший робочий день локдауну, 11 січня, такі порушення помічено на маршрутах із Лівого берега, "Академмістечка" до центру столиці.

Водії "йдуть назустріч" киянам, хоча їм дозволили працювати з обмеженнями "помаранчевої" зони – можна перевозити пасажирів тільки в межах кількості місць для сидіння.

Маршрутки забиті пасажирами, які стоять

Водночас метро працює без обмежень за кількістю місць для сидіння. Маска в громадських місцях, включно з транспортом, обов'язкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • З 00:00 8 січня до 00:00 25 січня в Києві діє локдаун через епідемію коронавірусу.

  • Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси і маршрутні таксі – працюють з обмеженнями інтервалу руху.

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