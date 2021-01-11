В поезде "Укрзалізниці" вспыхнул скандал из-за масочного саботажа

В поезде "Интерсити" №746 компании "Укрзалізниця", следовавшему со Львовщины в Киев, большинство пассажиров были без масок, а представитель персонала игнорировал правильное ношение защитных средств.

Об этом написала на своей странице в Facebook бывшая заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко. По ее словам, просьба одеть маски была проигнорирована практически всеми.

"У меня шок. В вагоне не более 20% людей в масках, вагон полностью заполнен. Занимаю место, делаю замечания людям вокруг, подходит работник, который проверяет билеты, – мистер "нос торчит над маской", протягивает ко мне электронный термометр, вступаю в долгий диалог о мерах, которые он принимает. Спрашиваю, почему ни единому человеку не сделано замечание, нормально ли, что практически все без масок", – рассказала женщина.

В поезде "Интерсити" пассажиры были без масок, а сотрудник отказывался делать им замечания Facebook Натальи Бойко

Впрочем, на ее претензии сотрудник "Укрзалізниці" ответил, что обязан только измерять всем температуру и больше ничего. Кроме того, он заявил, что не видит смысла просить других о соблюдении правил безопасности, потому что это якобы ничего не даст.

"Комментарии пассажиров передавать не стоит ("вируса нет", они "свободные люди", "а что ты нам сделаешь", "какое тебе дело"). Мой сосед решил не ехать в условиях ненависти и маску одел сразу. Это единственное достижение поездки", – написала Бойко.

Подытоживая, она упрекнула "Укрзалізницю" в безответственности и подчеркнула, что авиакомпании смогли обеспечить соблюдение карантинных правил на бортах. Следовательно, железная дорога так же должна перенять этот опыт.

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