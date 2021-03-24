У МОЗ сказали, де в 'червоних' зонах можна ходити без масок

Заборона перебувати без маски в громадських місцях регіонів, які потрапили в "червону" карантинну зону, не поширюється на парки і сквери.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України. У відомстві водночас уточнили, де захисні засоби є обов'язковими.

"Так, згідно зі змінами (в постанову Кабінету міністрів. – Ред.), масковий режим не передбачено в парках і скверах, як це помилково зазначили в своїх новинах деякі ЗМІ", – йдеться в повідомленні.

Носити маски обов'язково в установах охорони здоров'я, підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування, де немає можливості дотримуватися фізичної дистанції не менше ніж 1 метр.

Раніше в ЗМІ з посиланням на джерело в Міністерстві охорони здоров'я з'явилася інформація, що носіння масок у регіонах "червоної" зони обов'язкове, зокрема в парках і на вулиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, згідно з якою в громадських місцях регіонів із високим рівнем поширення коронавірусу – "червоних" зонах – заборонено перебувати без захисних масок.