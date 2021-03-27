До України увірвуться дощі: синоптики уточнили, де в неділю зіпсується погода. Карта

Погода в Україні в неділю, 28 березня, в більшості областей буде сонячною і теплою, але в деяких регіонах похолоднішає і підуть дощі.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За прогнозом, мінімальна температура вночі становитиме -1 (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Дощі очікуються на заході, а також у Житомирській і Київській областях. На решті території країни без опадів.

Найтепліше вдень буде на півдні, півночі і в центрі – від 11 до 14 градусів. У східних і західних областях + 7... + 11.

Вночі майже по всій країні температура повітря коливатиметься від 0 до 4 тепла, морози до -1 очікуються тільки на Луганщині.

У Києві 28 березня також дощі, вночі від 2 до 4 тепла, вдень + 11... + 13.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Великдень 2 травня спрогнозували холодну погоду. Загалом на традиційну травневу спеку чекати не слід.