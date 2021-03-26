У Хмельницькому і Тернополі посилили карантин: список обмежень

У Хмельницькому і Тернополі з 29 березня посилять карантинні заходи через поширення коронавірусної інфекції.

У першому рішення було ухвалено міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у другому – оперативним штабом міста.

Хмельницький

Як повідомляє місцевий "Незалежний громадський портал", із понеділка в місті заборонять:

приймати відвідувачів у розважальних установах, зокрема розташованих у торгово-розважальних комплексах;

роботу закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00, крім доставки замовлень і замовлень на виніс;

робота гуртків в установах усіх форм власності, за винятком дистанційного режиму.

Також учні середньої школи перейдуть на дистанційне навчання, але дитячих садків і учнів 1-4-х класів обмеження не зачеплять.

Крім того, комісія рекомендувала керівникам вишів організувати дистанційне навчання.

Тернопіль

За даними на сайті міської ради, в Тернополі обмеження трохи відрізняються. Так, заборонено:

проведення в закладах освіти масових заходів (освітніх, наукових, свят, вистав тощо) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

роботу з 22:00 та до 7:00 закладів громадського харчування, крім доставки замовлень і замовлень на виніс;

Також перевезення пасажирів у таксі має здійснюватися в засобах індивідуального захисту та у кількості не більше за трьох пасажирів або в межах однієї сім’ї з дітьми в легкових автомобілях.

Керівникам закладів позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти доручено забезпечити дистанційне навчання.

Учні 1-4-х класів продовжуватимуть навчатися у звичному режимі, а 5-11-х класів – у дистанційному.

Крім того, заклади дошкільної освіти мають забезпечити дотримання протиепідемічних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з опівночі 27 березня в "червону" карантинну зону перейде Миколаївщина. Також у неї потрапили Черкаська, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська, Чернівецька області та Київ. Всі інші регіони, крім Херсонщини, в "помаранчевій".

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що Івано-Франківську область скоро можна буде перевести в "жовту" зону. За його словами, на заході країни ситуація з епідемією стабілізувалася.