В Хмельницком и Тернополе усилили карантин: список ограничений

В Хмельницком и Тернополе с 29 марта усилят карантинные меры из-за распространения коронавирусной инфекции.

В первом решение было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, во втором – оперативным штабом города.

Хмельницкий

Как сообщает местный "Независимый общественный портал", с понедельника в городе запретят:

принимать посетителей в развлекательных учреждениях, в том числе расположенных в торгово-развлекательных комплексах;

работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, кроме доставки заказов и заказов на вынос;

работа кружков в учреждениях всех форм собственности, за исключением дистанционного режима.

Также ученики средней школы перейдут на дистанционное обучение, однако детских садов и учеников 1-4 классов ограничения не коснутся.

Кроме того, комиссия рекомендовала руководителям вузов организовать дистанционное обучение.

Тернополь

Согласно данным на сайте городского совета, в Тернополе ограничения немного отличаются. Так, запрещено:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (образовательных, научных, праздников, спектаклей и т.д.) с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);

работу с 22:00 и до 7:00 заведений общественного питания, кроме доставки заказов и заказов на вынос;

Также перевозка пассажиров в такси должна осуществляться в средствах индивидуальной защиты и в количестве не более трех пассажиров или в пределах одной семьи с детьми в легковых автомобилях.

Руководителям учреждений внешкольного и профессионального (профессионально-технического) образования поручено обеспечить дистанционное обучение.

Ученики 1-4 классов будут продолжать учиться в обычном режиме, а 5-11 классов – в дистанционном.

Кроме того, учреждения дошкольного образования должны обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, с полуночи 27 марта в "красную" карантинную зону перейдет Николаевщина. Также в нее попали Черкасская, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области и Киев. Все остальные регионы, кроме Херсонщины, в "оранжевой".

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал, что Ивано-Франковскую область скоро можно будет перевести в "желтую" зону. По его словам, на западе страны ситуация с эпидемией стабилизировалась.