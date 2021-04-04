У двох областях України за добу не зробили жодного щеплення

В Україні за минулу добу, 3 квітня, в Київській і Херсонській областях не зробили жодного щеплення від коронавірусу (COVID -19).

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Усього за день було вакциновано 3 919 осіб.

Загалом в Україні щеплення отримали 290 566 осіб. Отримали одну дозу – 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 2 особи. Найбільше за добу вакцинували в Києві – 720 і Харківській області – 440.

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Відзначимо, що в Україні за минулу добу, 3 квітня, зареєстровано 13 738 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 504 дитини і 216 медпрацівників. За весь час пандемії в Україні заразилося 1 745 709 осіб.

Додамо, що за станом на 4 квітня середній відсоток зайнятих ліжок із підведеним киснем склав 53,9%. У п'яти регіонах країни ліжка з киснем заповнені на більш ніж 70%.

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РНБО

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов сказав, що Україна повинна розробити свою вакцину проти COVID-19.