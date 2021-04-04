В двух областях Украины за сутки не сделали ни одной прививки

Алексей Титофф Общество 10:31, 4.04.2021 Обновлено: 10:42, 4.04.2021

В Украине за минувшие сутки, 3 апреля, в Киевской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса (COVID-19).

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Всего за день было вакцинированы 3 919 человек.

В общем в Украине прививки получили 290 566 человек. Получили одну дозу – 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 2 человека. Больше всего за сутки вакцинировали в Киеве – 720 и Харьковская область – 440.

СНБО

Отметим, что в Украине за минувшие сутки, 3 апреля, зарегистрировано 13 738 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников. За все время пандемии в Украине заразилось 1 745 709 человек.

Добавим, что по состоянию на 4 апреля средний процент занятых коек с подведенным кислородом составил 53,9%. В пяти регионах страны кровати с кислородом заполнены на более чем 70%.

СНБО
СНБО
СНБО
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов сказал, что Украина должна разработать свою вакцину против COVID-19.

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