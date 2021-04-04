У "червону зону" карантину можуть внести ще три області України

До "червоної зони" карантину можуть потрапити ще три області України: Хмельницька, Черкаська та Донецька.

Про це свідчать індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 4 квітня 2021 року, опубліковані пресслужбою Міністерства охорони здоров'я України.

Так, згідно з даними МОЗ, на Хмельниччині майже на межі дозволених показники завантаженості ліжок із киснем (64% з 65% дозволених для "помаранчевої" зони), а також майже вдвічі перевищено показник госпіталізацій.

На Черкащині перевищено показник виявлення випадків інфікування (22,6% за норми 20%). А на Донеччині на межі дозволеного коефіцієнт виявлення випадків інфікування (18% за норми 20%) і перевищено рівень госпіталізацій (65 за норми 60 на 100 тисяч).

Індикаторні показники свідчать, що до "червоної зони" можуть потрапити ще три регіони Пресслужба МОЗ

До "червоної зони" можуть потрапити ще три області Пресслужба МОЗ

Зазначимо, наразі в "червоній" зоні перебувають 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Інші регіони – в "помаранчевій" зоні. Єдиний "жовтий" регіон в Україні – Херсонська область.

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Нагадаємо, в Києві з 5 квітня вводять жорсткий локдаун у зв'язку із зростанням кількості заражених на коронавірус. Столиця закриває всі школи і дитячі сади. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Раніше, у МОЗ OBOZREVATEL запевнили, що питання введення загальнонаціонального локдауну розглядатимуть тоді, коли в "червоній" зоні опиниться більшість областей країни. Але з огляду на темпи захворюваності, це може статися в будь-який момент. Чи є сенс зволікати?

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