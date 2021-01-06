Тернопіль відмовився від зимового локдауну

У Тернополі ухвалили рішення не запроваджувати з 8 січня локдаун, оскільки в місті нібито зменшилося зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Про це заявив мер міста Сергій Надал в етері "Т1 Новини". Суб'єктам господарювання рекомендовано не припиняти свою діяльність, уточнив він (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де ми заслухали інформацію наших медпрацівників, відділу охорони здоров'я, інформацію педагогів... Протягом останніх днів у нас не те, що немає зростання кількості хворих, поки що йде зменшення захворілих, тих, хто зперебуває в наших медичних установах з COVID-19", – сказав міський голова.

На підставі цього міська комісія з питань ТЕБ та НС відмовилася від введення додаткових карантинних обмежень до тих, що вже діяли раніше, уточнив Надал.

За його словами, з 11 січня відкриються школи: учні молодших класів відвідуватимуть уроки, як зазвичай, старших – через день.

"Відповідне рішення було підписано та буде оприлюднено", – підкреслив мер міста.

Локдаун, або "карантин зимових канікул", в Україні мають ввести з 8 до 24 січня 2021 року.

Він передбачає заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (окрім тих, що працюють на винос та доставку, і громадського харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торгово-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять всі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Водночас продовжать працювати:

продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

відповідно, буде дозволено торгівлю харчовими продуктами, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, не чекаючи в приміщенні.

Транспорт працюватиме з обмеженнями "помаранчевої" зони:

маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

Метро продовжить перевозити пасажирів без обмеження кількості місць для сидіння.

Внутрішні авіаперевезення також будуть здійснюватися без обмежень. Під час подорожей за кордон варто перевіряти умови в'їзду/виїзду, встановлені для українців.

Оператори поштового зв'язку працюватимуть у звичайному режимі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні в четвер, 7 січня, можуть переглянути рішення щодо введення локдауну, який анонсували на період із 8 до 24 січня. В Офісі президента нібито чекають на ранкове зведення зі статистики COVID-19, після чого оголосять остаточне рішення, повідомило джерело, близьке до ОП.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив проти скасування локдауну, оскільки після новорічних свят прогнозують зростання захворюваності на COVID-19.