Тернопіль відмовився від зимового локдауну

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
3,7 т.
Сергій Надал

У Тернополі ухвалили рішення не запроваджувати з 8 січня локдаун, оскільки в місті нібито зменшилося зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Про це заявив мер міста Сергій Надал в етері "Т1 Новини". Суб'єктам господарювання рекомендовано не припиняти свою діяльність, уточнив він (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де ми заслухали інформацію наших медпрацівників, відділу охорони здоров'я, інформацію педагогів... Протягом останніх днів у нас не те, що немає зростання кількості хворих, поки що йде зменшення захворілих, тих, хто зперебуває в наших медичних установах з COVID-19", – сказав міський голова.

На підставі цього міська комісія з питань ТЕБ та НС відмовилася від введення додаткових карантинних обмежень до тих, що вже діяли раніше, уточнив Надал.

За його словами, з 11 січня відкриються школи: учні молодших класів відвідуватимуть уроки, як зазвичай, старших – через день.

"Відповідне рішення було підписано та буде оприлюднено", – підкреслив мер міста.

Локдаун, або "карантин зимових канікул", в Україні мають ввести з 8 до 24 січня 2021 року.

Він передбачає заборону роботи:

  • кафе, барів, ресторанів (окрім тих, що працюють на винос та доставку, і громадського харчування в аеропортах);

  • магазинів непродовольчих товарів;

  • кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

  • торгово-розважальних центрів;

  • проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять всі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Водночас продовжать працювати:

  • продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

  • відповідно, буде дозволено торгівлю харчовими продуктами, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

  • салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, не чекаючи в приміщенні.

Транспорт працюватиме з обмеженнями "помаранчевої" зони:

  • маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

  • Метро продовжить перевозити пасажирів без обмеження кількості місць для сидіння.

  • Внутрішні авіаперевезення також будуть здійснюватися без обмежень. Під час подорожей за кордон варто перевіряти умови в'їзду/виїзду, встановлені для українців.

  • Оператори поштового зв'язку працюватимуть у звичайному режимі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні в четвер, 7 січня, можуть переглянути рішення щодо введення локдауну, який анонсували на період із 8 до 24 січня. В Офісі президента нібито чекають на ранкове зведення зі статистики COVID-19, після чого оголосять остаточне рішення, повідомило джерело, близьке до ОП.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив проти скасування локдауну, оскільки після новорічних свят прогнозують зростання захворюваності на COVID-19.

УкраїнаТернопільКарантин в УкраїніКоронавірусЛокдаун